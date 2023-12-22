В Вашингтоне ищут новые способы ослабить российскую военную машину.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в пятницу может внести изменения в два исполнительных указа, которые впервые позволят США ввести вторичные санкции из-за войны в Украине, сообщает Bloomberg.

По словам журналистов, это означает, что банки могут столкнуться с серьезными финансовыми штрафами за ведение бизнеса с фирмами, которые уже попали под санкции за их связи с Россией.

Отмечается, что этот шаг может вызвать новые проблемы для некоторых банков США, которые уже разработали дорогостоящие протоколы соответствия, чтобы убедиться, что они не попали под санкции.

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Хотя многие международные банки больше не ведут дела напрямую с Россией, они могут действовать как банки-корреспонденты для финансовых учреждений в третьих странах, которые продолжают финансировать торговлю.

Согласно этому решению, некоторые банки могут столкнуться со штрафами за поддержание этих отношений, если торговля продолжится.

"Мы без колебаний используем новые инструменты, предоставленные этой властью, чтобы принять решительные и хирургические меры против финансовых учреждений, которые способствуют поставке российской военной машине", – отметила министр финансов Джанет Йеллен.

Указано, что представители США будут работать с американскими и европейскими банками в течение следующих нескольких недель, чтобы сообщить им о приказе и предупредить, что они должны принять меры, чтобы предотвратить нарушение политики.

Согласно положениям исполнительного приказа, Министерство финансов будет иметь возможность преследовать американские и европейские банки, которые имеют отношения с иностранными финансовыми учреждениями, которые способствуют торговле определенными дорогостоящими компонентами, включая полупроводники, станки, химические прекурсоры, шарикоподшипники и оптические системы.

Этот приказ даст властям США возможность вводить запреты на продукты, которые происходят из России, но были существенно изменены за пределами России.

Обход Россией мировых санкций

Недавно сообщалось, что после того, как экспортные ограничения и корпоративные запреты первоначально привели к сбоям в торговле, российские поставщики нашли лазейки и обходные пути.

20 декабря стало известно, что Россия, используя специализированные сайты электронной коммерции, секретные обходные пути доставки и целое созвездие посредников, получает технологические компоненты, необходимые ей для поддержки экономики и военных действий в Украине.

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