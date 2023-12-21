Конгрессмены предлагают расширить и ужесточить санкции против России, которые усложнят возможность получать средства от продажи нефти.

Группа конгрессменов Палаты представителей обратилась с письмом к советнику по национальной безопасности США Джейку Салливану с предложением ужесточить энергетические санкции против РФ. Они отметили, что схема ограничения цен на российскую нефть позволяет России продолжать финансировать войну против Украины.

"Мы пишем, чтобы призвать администрацию Байдена (президента США Джо Байдена, – ред.) нацелиться на доходы Москвы в твердой валюте, отказавшись от неудачной схемы ограничения цен на нефть и введя Комплексные энергетические санкции против России", – указано в письме, опубликованном 20 декабря Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса.

По словам конгрессменов, с момента установления ограничения цены российский экспорт нефти превысил 250 миллиардов долларов. Только Китай импортировал из РФ сырой нефти и нефтепродуктов на сумму более 57 миллиардов долларов. В результате Москва в следующем году планирует удвоить расходы на оборону.

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Авторы обращения подчеркивают, что нужно принимать другие меры, которые будут препятствовать Москве получить средства для поддержки армии. Они предусматривают прекращение лицензирования Минфином США энергетических операций с российскими банками, попавшими под санкции. Именно это позволяло России использовать американскую финансовую систему для любых операций, связанных с продажей нефти и газа.

"Мы также поддерживаем дополнительные полномочия Управления контроля за иностранными активами Министерства финансов США не только российских финансовых учреждений, но и организаций третьих стран, которые покупают российскую нефть. Вместе с нашими союзниками в Европе мы должны ужесточить санкции ЕС в отношении российского экспорта нефти и газа, а не продлевать ограничения, созданные в прошлом году. Настало время признать, что схема ограничения цен на нефть является ошибочной", – указывают инициаторы обращения.

Потолок цен на нефть из РФ

США усилят контроль за соблюдением потолка цен на экспорт российской нефти. Коалиция под руководством США объявила об изменениях в режиме соблюдения требований, которые, по словам Министерства финансов, усложнят российским экспортерам обход ограничения.

Ранее УНИАН писал, что усилия западных стран, направленные на ограничение доходов России от нефти, фактически провалились. Все из-за того, что существует много возможностей для обхода.

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