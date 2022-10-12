Федеральная прокуратура Манхэттена намеренна добиваться экстрадиции задержанного.

Британского бизнесмена Грэма Бонэма-Картера арестовали. Он помогал обходить санкции, наложенные на российского олигарха Олега Дерипаску.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента юстиции США.

Отмечается, что двоюродный брат актрисы Хелены Бонем-Картер работал консультантом у Дерипаски. Его арестовали в Великобритании, а федеральная прокуратура Манхэттена намеренна добиваться его экстрадиции.

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По данным прокуратуры, компания Бонэм-Катера проводила платежи за имущество Дерипаски, а также пыталась вывезти произведения искусства за границу. Сообщается, что после внесения Дерипаски в санкционный список, компания Бонем-Картера замечена в незаконных операциях более чем 1 миллион долларов для финансирования недвижимости Дерипаски в США.

В документах указано, что 62-летний Бонэм-Картер работал на предприятиях Дерипаски с июля 2003 года. Его обвиняют по трем статьям:

сговор с целью нарушения и уклонения от санкций США;

нарушение Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях;

мошенничество с электронной почтой.

Каждое из обвинений предусматривает наказание в виде 20 лет тюрьмы.

Санкции против Дерипаски - что известно

Олиграх Олег Дерипаска и контролируемые им компании, в том числе производитель алюминия "Русал"l и EN+ Group, а также десятки российских граждан и компаний попали под санкции США в 2018 году за то, что они способствовали "глобальным злонамеренным действиям", включая вторжение в Крым в 2014 году.

Миллиардер обратиля в суд, чтобы снять санкций, но его иск был отклонен федеральным судьей в 2021 году. Позже он проиграл и апелляцию. Тем не менее Вашингтон снял санкции с двух его основных компаний: алюминиевого гиганта "Русал" и группы "En+ Group", в которую он входит.

Кроме того, Дерипаска заявил после речи президента США Джо Байдена в Варшаве, что мир готовится к идеологической мобилизации и затяжной войны.

26 апреля стало известно, что ФБР изъяло много предметов роскоши из двух особняков Дерипаски в США. В руки правоохранителей попали полдюжины произведений изобразительного искусства, солнцезащитные очки, походные ботинки, домашняя утварь, финансовые отчеты, телефонные счета и другие документы, а также картина Диего Ривьеры и пару обуви Prada.

В свою очередь ГБР остановило поставки в РФ предприятием Дерипаски компонентов, которые могут использоваться в ракетостроении.

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