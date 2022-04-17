Урсула фон дер Ляйен не считает, что введенные Евросоюзом санкции против России являются слишком мягкими.

Санкции против РФ с каждой неделей все глубже проникают в экономику страны-агрессора, поэтому национальный дефолт России является лишь вопросом времени.

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью изданию Bild.

Она не считает, что введенные Евросоюзом санкции являются слишком мягкими из-за того, что Кремль продолжает войну против Украины.

"С каждой неделей санкции все глубже проникают в российскую экономику: экспорт в Россию упал на 70%. 700 российских самолетов лишились лицензии из-за отсутствия запчастей и обновлений программного обеспечения. Сотни крупных компаний и тысячи экспертов отворачиваются от страны", - заявила фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии отметила, что по текущим прогнозам, валовой внутренний продукт России упадет на 11%.

"Национальное банкротство России - это лишь вопрос времени. Этой войной Путин также разрушает собственную страну и будущее ее народа", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Как сообщал УНИАН, по словам Урсулы фон дер Ляйен, новые санкции против России будут направлены против нефти, а также банков, в частности, "Сбербанка". По ее словам, "Сбербанк" пока не попал под санкции, поскольку является одним из основных каналов расчетов за российские нефть и газ, которые страны ЕС покупают у РФ.

Она отметила, что Евросоюз работает над "умными механизмами", чтобы нефть могла быть включена в будущий пакет ограничительных мер.

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