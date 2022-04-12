Россия не может платить по своим облигациям в иностранной валюте.

Глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ожидает дефолта России в начале мая.

Об этом он рассказал в эфире общенационального телемарафона.

"На сегодняшний день мы не можем констатировать дефолт Российской Федерации, есть дефолт отдельных компаний РФ, например железных дорог. Но дефолт самой России мы ожидаем в начале мая, когда по своим внешним обязательствам Россия не может платить в иностранной валюте. Она пытается уплатить в рублях, что не соответствует условиям выпуска ее ценных бумаг и не отвечает тем обязательствам, которые Россия брала на себя", - сказал он.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

После вторжения России в Украину агентство S&P снизило кредитный рейтинг РФ с ВВ+ до ССС-.

8 марта 2022 года S&P понизило кредитные рейтинги 52 российских компаний.

Россия допустила дефолт по своему внешнему долгу, так как предложила владельцам облигаций выплаты в рублях, а не в долларах.

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