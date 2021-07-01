Повышение коснется, в первую очередь, тех пенсионеров, которым не индексировали выплаты ни в марте, ни в июне.

С 1 июля 2021 года будет проведена индексация пенсий для пенсионеров, которым были назначены пенсии в 2018-2020 годах, а также для граждан, которые получают минимальную пенсию. Всего перерасчет коснется 1 миллиона граждан. В то же время пенсионеры возрастом 75 лет и старше получат надбавки лишь осенью.

Кому повысят выплаты с 1 июля

С 1 июля прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц составит 1854 гривень. Такой будет и минимальная пенсия. Некоторые категории граждан получат прибавку к выплатам.

Для лиц с инвалидностью вследствие войны пенсии будут перерасчитаны с учетом группы инвалидности. Инвалиды I группы будут получать 12051 гривен (+552,5 грн), II группы – 9733,5 грн (+ 446,25 грн), и III группы – 6674,4 грн (+ 306 грн).

пенсии будут перерасчитаны с учетом группы инвалидности. Инвалиды I группы будут получать 12051 гривен (+552,5 грн), II группы – 9733,5 грн (+ 446,25 грн), и III группы – 6674,4 грн (+ 306 грн). Индексация также коснется чернобыльцев . Пенсии ликвидаторов I группы инвалидности будут повышены до 16000, ликвидаторы II группы будут получать от 13000, для III группы выплаты повысят до 9000 гривень.

. Пенсии ликвидаторов I группы инвалидности будут повышены до 16000, ликвидаторы II группы будут получать от 13000, для III группы выплаты повысят до 9000 гривень. Минимальная пенсия участников боевых действий вырастет до 3059 гривень - прибавка составит 140 гривень.

вырастет до 3059 гривень - прибавка составит 140 гривень. Пенсия по потере кормильца увеличится до 1854 гривень за одного ребенка, 3708 гривень для двух детей и 2781 на трех и более.

увеличится до 1854 гривень за одного ребенка, 3708 гривень для двух детей и 2781 на трех и более. Надбавки за сверхнормативный стаж также вырастут. Доплата за каждый год сверхнормативного стажа будет составлять 18,54 гривень.

Кто не получит надбавки в этом месяце

Перерасчет пенсий для пенсионеров возрастом 75 лет и старше переносится на октябрь из-за нехватки средств в госбюджете. С 1 октября пенсионеры 75 лет и старше будут получать дополнительные 400 гривень ежемесячно. Эта надбавка увеличится в следующем году.

Вам также может быть интересно:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Пулатова