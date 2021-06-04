По состоянию на 1 апреля средний размер пенсии составил 3 тыс. 725 грн.

В июле 2021 года будет проведена индексация пенсий для 1 млн пенсионеров, которым пенсии были назначены в 2018-2020 годах, а также для получающих пенсию в минимальном размере.

Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная в ходе часа вопросов к правительству в парламенте.

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«С 1 марта пенсии были проиндексированы на 11% для 8 млн пенсионеров. В июле будет индексация еще для 1 млн пенсионеров, которым пенсии назначены в 2018-2020 годах, а также тем, кому пенсии выплачиваются в минимальном размере. Таким образом, повышение пенсий в этом году получат 10,5 млн пенсионеров», - сказала Лазебная.

По ее словам, по состоянию на 1 апреля средний размер пенсии составил 3 тыс. 725 грн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 17,5%, или на 555 грн.

Министр также сообщила о разработанном министерством законопроекте о ежегодной индексации пенсий для всех категорий пенсионеров.

«К сожалению, в 2017 году было изменено пенсионное законодательство таким образом, что дата ежегодной индексации пенсий 1 марта была изъята, а для отдельных категорий пенсионеров – научных сотрудников, госслужащих, работников органов местного самоуправления – индексация была остановлена. Поэтому министерство разработало и подало на рассмотрение Верховной Рады проект закона 4668, которым восстанавливается индексация для всех категорий и устанавливается дата индексации 1 сентября», - сказала Лазебная.

По данным платформы для работы с открытыми данными OpenDataBot, в текущем году средняя пенсия женщин в Украине составляет 3031,32 грн, что на 30% меньше, чем средняя пенсия у мужчин, которая составляет 4242,53 грн.

Госбюджет-2021 и пенсии

15 декабря 2020 года Верховная Рада приняла законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 год.

В этот же день, 15 декабря 2020 года, министр финансов Сергей Марченко, комментируя вопрос одного из депутатов о сокращении расходов Пенсионного фонда на 8 млрд грн при подготовке ко второму чтению проекта госбюджета на 2021 год, заявил, что в бюджете-2021 достаточно средств для выплаты пенсий.

Планировалось, что индексацию пенсий на 11% проведут с 1 марта. В апреле запланирован автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров с учетом размера зарплаты и стажа.

Начиная с 1 января 2021 года в Украине начали повышать пенсии отдельным категориям пенсионеров. В частности пенсии выросли на 300 грн - до 2400 грн, повышение касается тех, кому больше 65 лет и чей стаж составляет 30 лет - для женщин и 35 лет - для мужчин. Повышение связано с ростом минимальной зарплаты в Украине, которую второй раз повысят с 1 декабря 2021 — соответственно, тогда пенсии указанной категории пенсионеров вырастут еще раз, с 2400 до 2600 грн.

27 января Кабинет министров утвердил законопроект об индексации пенсий для всех пенсионеров с 2022 года, который будет передан на рассмотрение в Верховную Раду.

17 февраля 2021 года Кабинет министров в ходе заседания утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2021 год.

Кроме этого, в 2021 году в Украине дважды повысят минимальную пенсию (в целом на 9,3%) — соответственно росту прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

С 1 марта 2021 года в Украине проведена плановая индексация пенсий, которая составит примерно 11%. Кроме того, украинцы в возрасте от 80 лет начали получать ежемесячную доплату в размере 500 гривен (если их пенсия не достигает размера средней заработной платы в Украине, которая учитывается для начисления пенсий).

С 1 апреля 2021 в Украине был запланирован перерасчет выплат пенсий работающим пенсионерам с учетом стажа (или стажа и заработка), приобретенных после 1 марта 2019 года.

С 1 июля 2021 ежемесячную доплату в размере 400 гривен начнут получать пенсионеры в возрасте от 75 до 80 лет (аналогично, если их пенсия не достигает размера средней заработной платы в Украине, которая учитывается для начисления пенсий).

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Автор: Екатерина Жирий