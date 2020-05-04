Рынок труда на карантине: какую работу можно найти в период ограничений (видео)

Остаются востребованы представители рабочих профессий, технические специалисты и рабочие с инструментами.

В Украине во время карантина нет недостатка вакансий для рабочих специальностей. Об этом рассказала в ТСН.Тиждень экс-руководитель Центра занятости Ольга Макогон.

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"Рынок труда в Украине изменился во время карантина, поскольку сократилось количество вакансий, уменьшится уровень предлагаемой заработной платы и увеличится конкуренция между соискателями за рабочие места. Все равно, остаются востребованы представители рабочих профессий, технические специалисты и рабочие с инструментами. Сейчас достаточно вакансий в центре занятости для строительной отрасли, сельскохозяйственного сектора, легкой промышленности. С другой стороны карантин увеличивает количество рабочих мест для работы дистанционно – востребованы курьеры, водители, представители творческих профессий, которые смогут продвигать товары онлайн. А торговля онлайн сейчас переживает расцвет", - рассказала специалист.

Искать вакансии Макогон советует онлайн и лучше непосредственно на сайте работодателей. Поскольку работодатели будут снижать свои расходы на сторонние способы поиска работников. Также есть сайты с вакансиями, сайт госслужбы занятости и кадровые агентства.

"Зарплаты, которые предлагаются в Украине для рабочих профессий – от 6 до 12 тысяч гривень. Для других профессий может достигать 25 тысяч гривень, особенно если люди умеют работать с современными техническими средствами. Насколько это достаточно для того, чтобы оставаться работать в Украине – вопрос субъективный. Но работодателям придется прилагать усилия, чтобы украинцы оставались дома", - отметила Макогон.

Как сообщал УНИАН, в апреле на рынке труда Украины наибольшим спросом пользовались водители и логисты.

За первые 12 дней карантина в Украине количество соискателей на рынке труда страны выросло почти на 60% по сравнению с аналогичным периодом в феврале.

С момента введения карантина на рынке труда Украины количество предложений по работе в сфере медицины выросло вдвое, и эта сфера впервые вошла в ТОП-10 профессиональных сфер по популярности.