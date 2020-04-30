Рынок труда в условиях карантина: больше всего ищут водителей и логистов (исследование)

Общее количество вакансий в апреле сократилось на 22%.

В апреле на рынке труда Украины наибольшим спросом пользовались водители и логисты. Такие данные приводятся в исследовании сайта по поиску работы Jooble.

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Согласно данным исследования, общее количество вакансий, опубликованных в апреле, сократилось на 22% по сравнению с мартом. Единственная сфера, в которой практически не снизилось количество ежемесячных публикаций объявлений по работе за последние два месяца, — это транспорт и логистика. Компании этого сегмента активно искали водителей категории Е, логистов и водителей такси.

Также в апреле можно выделить активность публикации вакансий компаний из таких сфер: IT, производство, оптовая и розничная торговля. Так, предприятия, которые связаны с производством, искали упаковщиков, водителей погрузочных машин, токарей, сборщиков и швей. Компании из сферы оптовой и розничной торговли публиковали вакансии по работе менеджером по продажам, бухгалтером, продавцом-консультантом, охранником и кассиром.

«Если говорить об активности соискателей работы, то в апреле она снизилась на 3% по сравнению с мартом. Больше всего откликов от кандидатов получили такие профессии, как: водитель, курьер, продавец, уборщица и охранник», - говорится в релизе по результатам исследования.

В релизе отмечается также снижение интереса к поиску дистанционной работы на 12%.

«В апреле люди чаще всего искали удаленную работу бухгалтером, копирайтером, оператором колл-центра, тестировщиком и переводчиком с иностранных языков. Со своей стороны для удаленной работы компании чаще всего искали операторов колл-центров и менеджеров по продажам», - сообщается в релизе.

Как сообщал УНИАН, за первые 12 дней карантина в Украине количество соискателей на рынке труда страны выросло почти на 60% по сравнению с аналогичным периодом в феврале.

С момента введения карантина на рынке труда Украины количество предложений по работе в сфере медицины выросло вдвое, и эта сфера впервые вошла в ТОП-10 профессиональных сфер по популярности.