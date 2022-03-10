Во многих обменниках в РФ закончилась валюта, они не открываются, поскольку пустые.

Курс рубля всего за две недели войны РФ против Украины взлетел почти в 4 раза – до 300 руб. за доллар.

Об этом свидетельствуют данные банковского мониторинга.

При этом, как пишут в сети сами россияне, стоимость доллара на черном рынке достигает даже 400 рублей.

Россияне в панике выстраиваются в огромные очереди к банкоматам, чтобы снять деньги со своих банковских счетов.

Напомним, Центральный банк РФ запретил банкам продавать валюту населению в ближайшие полгода. Также россиянам, имеющим валютные счета, можно снимать не более 10 тыс. долл. Оставшуюся сумму получат только в рублях. Продать валюту можно без ограничений.

Вас также могут заинтересовать новости: