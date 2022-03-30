"Укрпочта" начала выплату пенсий за апрель во всех регионах страны.

В конце марта "Укрпочта" начала выплаты пенсий за апрель во всех регионах Украины, включая сложные районы Луганской, Херсонской, Черниговской, Сумской и других областей.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба оператора.

В "Укрпочте" отметили, что все клиенты получают пенсионные и денежные выплаты адресно и наличными.

"Если человек сменил место жительства, в компании работает механизм переадресации выплат на любое другое доступное отделение. Для этого надо обратиться в контакт-центр "Укрпочты" или Пенсионный фонд и указать данные вашего нового месторасположения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, если пенсионер, который ранее получал пенсию в банке, в настоящее время не имеет доступа к банковскому отделению, он может обратиться в Пенсионный фонд Украины для получения пенсии в ближайшем отделении "Укрпочты" или передать заявление через почтальона, или в любом почтовом отделении.

Война против Украины: