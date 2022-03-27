В результате индексации пенсий, проведенной 1 марта, повышенные пенсии получили около 10 миллионов пенсионеров, а средний размер повышения составил 380 гривень.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на министра Марину Лазебную.
Отмечается, что в результате дополнительных пенсионных гарантий 660 тыс. человек получили ежемесячную доплату в размере 135 грн пенсионерам, пенсии которых не подпадают под индексацию. Доплату к минимальной пенсионной выплате в размере 2100 грн получили 1,05 млн получателей, в размере 2300 грн – 1,33 млн получателей.
Также Лазебная сообщила о результатах индексации "военных" пенсий. Средний размер повышения для этой категории составил 787 гривень.
Кроме этого, были увеличены размеры минимальных пенсионных выплат участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в отношении которых установлена причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой. Перерасчет пенсий проведен 4 тыс. 125 ликвидаторам аварии на ЧАЭС, а средний размер повышения составил 790 гривень.
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