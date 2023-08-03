Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по экономической политике Эрик Ван Ностранд заявил, что считает ценовой потолок успешной частью режима многосторонних санкций, введенных против России.

Соединенные Штаты уверены, что ограничение цен на российскую нефть, установленное "Большой семеркой", способствует сокращению доходов Москвы и стабилизации энергетических рынков, несмотря на недавний рост цен.

Как сообщает Reuters, исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по экономической политике Эрик Ван Ностранд приветствует ценовой потолок как успешную часть режима многосторонних санкций, введенных против России в связи с ее вторжением в Украину, и заявил, что Вашингтон и его партнеры работают над тем, чтобы помешать любым уклонениеям от санкций.

"Наш подход нанес удар по самой важной "дойной корове" Кремля. До войны нефтяные доходы составляли около трети всего российского бюджета, но в 2023 году эта цифра упала до всего 25%", — сказал он.

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Ван Ностранд отметил, что российские данные показали, что доходы федерального правительства от продажи нефти в первой половине 2023 года были почти на 50% ниже, чем годом ранее, а российская нефть торгуется со "значительным дисконтом" по отношению к нефти марки Brent.

По его словам, российские официальные лица также жаловались на влияние ограничения цен, и Кремль был вынужден рассмотреть вопрос о повышении налогов для экспортеров нефти для увеличения доходов, что может ухудшить долгосрочные перспективы его нефтяной отрасли.

Он также признал, что Вашингтон понимает, что рынки могут быстро меняться, и Россия будет продолжать попытки уклониться от ограничения цен.

"Мы по-прежнему бдительно следим за нефтяными рынками, и вся коалиция по-прежнему сосредоточена на соблюдении наших санкций", — сказал он.

Война в Украине и ситуация с нефтью

Страны G7, Европейский Союз и Австралия согласились ввести максимальную цену на российскую нефть, которая транспортируется морем, в 60 долларов за баррель.

Также был установлен верхний предел цены на российские нефтепродукты. Эти меры направлены на то, чтобы лишить Москву доходов из-за ее вторжения в Украину.

Мировые цены на нефть в последние недели июля 2023 года поднялись выше 80 долларов за баррель после того, как Саудовская Аравия заявила, что сократит добычу в июле. Ранее в этом году Китай пообещал принять меры для оживления экономического роста, что также повысило прогнозы повышения цен в ближайшие месяцы, равно как и недостаточное инвестирование со стороны производителей нефти в США в начале года.

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