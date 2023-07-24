Cовокупный чистый отток капитала из страны с февраля 2022 года по июнь 2023 года достиг $253 млрд.

Российская экономика после начала войны с Украиной пережила беспрецедентный отток капитала, несмотря на санкции, усложнившие расчеты с внешним миром, и жесткие валютные ограничения от ЦБ РФ.

Как сообщают РосСМИ со ссылкой на материалы Центра макроэкономического анализа и прогнозирования (ЦМАКП) и статистику Центробанка, совокупный чистый отток капитала из страны с февраля 2022 года по июнь 2023 года достиг $253 млрд.

За 2022 год, по данным ЦМАКП, из России ушло $239 млрд — вчетверо больше, чем годом ранее (эта сумма включает $13 млрд за довоенный январь). В первой половине 2023 года отток составил дополнительные $27 млрд. В относительном выражении темпы вывоза капитала достигли 13% ВВП и побили все возможные рекорды. Так, в 2008 году, на фоне мирового финансового кризиса, и в 2014 году, после аннексии Крыма, это было около 11% ВВП (порядка $150 млрд в год).

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Отток капитала из РФ

Отток капитала из РФ в первом квартале 2022 года увеличился до $64,2 млрд против $17,5 млрд за аналогичный период прошлого года.

За весь 2021 год отток капитала из РФ составил $72,6 млрд. После начала полномасштабного вторжения в Украину инвесторы начали массово выводить свои активы из России. Из-за большого объема выведенных средств ЦБ РФ временно ограничил возможность вывода активов за рубеж, в том числе и для иностранных инвесторов.

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