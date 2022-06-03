Китай отказывается помогать России в обходе санкций, опасаясь, что Соединенные Штаты и их союзники могут отрезать Китай от важнейших технологий.

Москва как минимум дважды оказывала давление на Пекин, чтобы тот предложил новые формы экономической поддержки.

Об этом The Washington Post рассказал китайский чиновник на условиях анонимности.

"Китай ясно изложил свою позицию по ситуации в Украине и по санкциям против России. Мы понимаем затруднительное положение (Москвы). Но мы не можем игнорировать нашу собственную ситуацию в этом диалоге. Китай всегда будет действовать в интересах китайского народа", - ответил он.

Запросы России включают в себя сохранение "торговых обязательств", подписанных до вторжения 24 февраля в Украину, а также финансовую и технологическую поддержку, которая в настоящее время санкционирована США и другими странами.

По словам китайских и американских официальных лиц, Пекин не ожидал, что российско-украинская война будет длиться 4 месяца. Си Цзиньпин поручил своим ближайшим советникам придумать способы помочь России финансово, но без нарушения санкций.

Но и этого будет недостаточно для российской стороны, считает высокопоставленный американский чиновник.

Официальный представитель США заявил, что Китай пытался найти "другие возможности" (дипломатическим путем и посредством совместных военных учений), чтобы поддержать Россию.

Китай отказывается помогать России в обходе санкций, опасаясь, что Соединенные Штаты и их союзники могут отрезать Китай от важнейших технологий, включая полупроводники и аэрокосмическое оборудование, а также нанести удар по его финансовой системе.

В ходе дискуссий среди высокопоставленных чиновников КНР особое внимание уделялось ускорению российских предприятий внутри Китая, чтобы укрепить более тесные связи и свести к минимуму риск для Пекина. А документы из открытых источников показывают, что связанные с Россией проекты внутри Китая продвигаются вперед.

Внутренние китайские тендерные документы показывают, что финансирование нового строительства на стратегически важном российско-китайском восточном газопроводе продолжается с начала войны, при этом новые закупки материалов и оборудования предназначены для южной части проекта.

Документы показывают, что в апреле Китайский институт атомной энергии также приобрел новые услуги и оборудование у российской компании для построенного Россией ядерного проекта Китайского экспериментального реактора на быстрых нейтронах (CEFR) недалеко от Пекина. В тот же период он закупил новые материалы и услуги у "Росатом" для Тяньваньской АЭС, китайско-российского проекта, строящегося в китайской провинции Цзянсу.

Пекин также поручил муниципальным и провинциальным правительствам запустить проекты по расширению торговых и финансовых связей с Россией.

Война в Украине: актуальные данные

Враг сосредоточил усилия по захвату Луганской и Донецкой области. Россияне продвинулись вглубь Северодонецка, но украинские защитники держат позиции.

ВСУ удается проводить определенные локальные военные операции в городе, отметил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

При этом враг продолжает обстреливать приграничные районы Украины с целью отвлечь украинские силы, а также держит в Черном море корабли с ракетными установками.

В то же время ВСУ продолжают контрнаступление на Херсонском направлении. Под угрозой оказалась жизненно важная наземная линия снабжения оккупационных войск РФ на границе Херсонской и Николаевской области.

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