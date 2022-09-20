Также оговорят о формировании на территории Херсонской области добровольческих батальонов для участия в войне.

Гауляйтер Владимир Сальдо, который сейчас возглавляет оккупационную администрацию в Херсонской области, заявил о проведении "референдума" по вхождению в состав Российской Федерации.

В своем обращении в Telegram, коллаборант сообщил, что рассмотрев "обращения общественных организаций и жителей региона, руководство администрации Херсонской области приняло решение о проведении референдума по вхождению Херсонской области в состав Российской Федерации".

"Уверен, что руководство Российской Федерации примет итоги референдума и Херсонская область войдет в состав России, став полноправным субъектом единого государства. Считаю необходимым создание и формирование на территории Херсонской области добровольческих батальонов для участия в Специальной военной операции ВС РФ на территории Украины", - написал коллаборант. Видео дня

Сальдо считает, что Путин выступит гарантом "безопасности и процветания" региона.

При этом не называет даты проведения такого "референдума".

Известно, что "референдум" о вхождении Херсонщины в состав РФ тоже пройдет с 23 по 27 сентября.

Как сообщал УНИАН, так называемый "народный совет" псевдореспублики "ЛНР" проголосовал за проведение "референдума" о вхождении в состав Российской Федерации.

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