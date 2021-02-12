Документ предусматривает, что Бюро экономической безопасности будет создано как центральный орган исполнительной власти, на который возлагаются функции по противодействию правонарушениям в экономике государства.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал закон о создании Бюро экономической безопасности.

Об этом говорится в сообщении на сайте парламента.

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"Документом предусматривается, что Бюро экономической безопасности будет создано как центральный орган исполнительной власти, на который возлагается противодействие правонарушениям, посягающим на функционирование экономики государства", - сказано в сообщении.

Согласно пояснительной записке к закону (№3087-д), расследование нарушений, которые отнесены к компетенции БЭБ, смогут осуществлять исключительно детективы Бюро.

«Запрещается поручать осуществление досудебного расследования уголовных правонарушений другому органу досудебного расследования. Другие правоохранительные органы в случае получения информации о возможном совершении преступления, отнесенного к подследственности БЭБ, обязаны будут внести сведения об уголовном правонарушении в Единый государственный реестр досудебных расследований, и в течение трех рабочих дней прокурор обязан передать все материалы уголовного производства в БЭБ для дальнейшего осуществления досудебного расследования», - говорится в документе.

Что этому предшествовало

3 сентября 2020 года Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект, которым создается Бюро экономической безопасности.

28 января 2021 года Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект о создании Бюро экономической безопасности (БЭБ), которое будет осуществлять мероприятия по предотвращению, выявлению, пресечению, расследованию и раскрытию преступлений в сфере формирования и использования финансовых ресурсов государства.

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Автор: Богдан Слуцкий