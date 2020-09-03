Расследование нарушений, которые отнесены к компетенции БЭБ, смогут осуществлять исключительно детективы БЭБ.

Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект, которыми создается Бюро экономической безопасности.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта №3087 проголосовали 245 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Чем будет заниматься бюро

Согласно пояснительной записке, Бюро экономической безопасности будет осуществлять мероприятия по предотвращению, выявлению, пресечению, расследованию и раскрытию преступлений в сфере формирования и использования финансовых ресурсов государства.

«При этом расследование нарушений, которые отнесены к компетенции БЭБ, смогут осуществлять исключительно детективы БЭБ. Запрещается поручать осуществление досудебного расследования уголовных правонарушений другому органу досудебного расследования», - говорится в документе.

Максимальное количество работников

Отмечается, что законопроектом установлено максимальное количество работников - не более 3000 человек, определен исчерпывающий перечень оснований прекращения полномочий, их особая правовая и социальная защита, надлежащие условия оплаты труда.

Конкурсная комиссия

Также определена процедура конкурсного отбора директора БЭБ и его заместителей. «Конкурсная комиссия формируется из 6 человек: трех лиц, определенных Кабинетом министров Украины, и трех лиц, определенных Кабинетом министров Украины на основании предложений доноров. Лица, которые с 2010 по 2015 год работали в подразделениях правоохранительных органов, занимающихся экономическими преступлениями, или в органах прокуратуры не смогут работать в БЭБ», - говорится в документе.

Центральное управление БЭБ

Отмечается, что в составе центрального управления БЭБ будет действовать подразделение внутреннего контроля в целях предупреждения, выявления и соответствующего реагирования на проявления коррупции, а также в целях контроля за соблюдением профессиональных и этических стандартов работников БЭБ.

Ликвидация налоговой милиции

Кроме того, предусмотрена ликвидация налоговой милиции, а также подразделений контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности Службы безопасности Украины.

Бюро финансовых расследований

2 октября 2019 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О Бюро финансовых расследований» (регистрационный номер 1208- 2).

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Александр Куницкий