Предлагается внести изменения в ряд статей Кодекса Украины по процедурам банкротства и закон Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц".

Верховная Рада приняла за основу законопроект, направленный на поддержку граждан Украины, которые имеют невыполненные обязательства по кредитным договорам в иностранной валюте под залог жилья.

За принятие законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте и адаптации процедур неплатежеспособности физических лиц" (№4398) проголосовали 260 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, он предлагает внести дополнения в ряд статей Кодекса Украины по процедурам банкротства.

Так, из статьи 123 "Собрание кредиторов" предлагается исключить подпункт о том, что суд может принимать решение о закрытии производства по делу по ходатайству собрания кредиторов, стороны по делу или по собственной инициативе, если должник не имеет финансовых возможностей выплачивать задолженность по кредиту в иностранной валюте, обеспеченному квартирой или жилым домом, которые являются единственным местом проживания семьи должника.

Также предлагается внести в кодекс, что в случае если должник не имеет финансовых возможностей погашать требования кредитора на условиях, предусмотренных настоящим пунктом, суд по ходатайству должника устанавливает минимальную сумму ежемесячного выполнения плана реструктуризации до момента полного погашения реструктуризированного обязательства или переходит к следующей процедуре. На данный момент предполагается, что суд по ходатайству должника может только отказать в утверждении плана реструктуризации, после чего прекращает производство по делу о неплатежеспособности.

В законе Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" предлагается изменить статью 51 "Продажа имущества ликвидируемого банка".

Предлагается, чтобы Фонд гарантирования вкладов обязался не позднее чем за тридцать календарных дней до публикации объявления об открытых торгах предложить заемщику погасить задолженность по сумме не меньшей, чем оценочная стоимость актива путем направления уведомления в адрес заемщика или путем обнародования информации о продаваемом имуществе в средствах массовой информации. Заемщик вправе заключить предварительное соглашение с фондом о выполнении обязательств, определенных в письменном сообщении фонда, до момента публичного объявления об открытых торгах путем направления письменного уведомления погасить задолженность по сумме не меньшей, чем оценочная стоимость актива.

Что этому предшествовало

19 марта 2021 года Верховная Рада приняла за основу законопроект, который предусматривает проведение обязательной реструктуризации долгов по потребительским кредитам, которые были предоставлены физическим лицам в иностранной валюте под залог жилья.

Верховная Рада Украины в апреле 2016 года не поддержала законопроект о реструктуризации валютных кредитов граждан, полученных на покупку жилья, в редакции Кабинета министров Украины, а также и альтернативный депутатский законопроект, который не нашел поддержки правительства и НБУ.

Правительственный законопроект предполагал реструктуризацию обязательств граждан по кредитам в валюте, полученным на приобретение единственного жилья, в то время как альтернативный законопроект предполагал реструктуризацию без оговорки о том, что залоговая недвижимость является единственным жильем заемщика.

С декабря 2014 года в Украине действует закон, запрещающий изъятие в бесспорном порядке на основании исполнительной надписи нотариуса недвижимого жилого имущества – предмета залога по кредиту.

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Автор: Дмитрий Шварц