Педагоги не получают деньги, поскольку нет руководителей учебных заведений, которые имеют цифровые подписи или печати, чтобы сформировать реестры для выплат.

В Украине 10 тысяч педагогов не могут получить зарплаты из-за отсутствия руководителей образовательных учреждений, которые имеют цифровые подписи.

Об этом министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщил в эфире информационного телемарафона.

"К сожалению, есть 48 территориальных громад. Это примерно 10 тысяч педагогов, которые на сегодня не получили заработные платы за апрель. Это происходит потому, что у Министерства образования нет прямого менеджмента каждой школы, потому что ими занимаются местные органы власти, или их учредители", - сказал он.

По словам Шкарлета, педагоги не получают средства, поскольку нет руководителей учебных заведений, которые имеют цифровые подписи или печати, чтобы сформировать реестры для выплат.

"Мы пытаемся с главами военных администраций урегулировать этот вопрос", - заверил министр.

Учителя во время войны:

В марте 2022 года Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом закон о запрете на увольнение учителей во время действия военного положения (№7133) и обязательной выплате зарплат.

27 мая образовательный омбудсмен Сергей Горбачев заявил о том, что украинских учителей заставляют уходить в отпуска за свой счет.

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