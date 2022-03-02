Отмену фиксированных комиссий банк будет осуществлять автоматически.

В марте "ПриватБанк" не будет начислять фиксированную комиссию для всех клиентов с POS-терминалами банка.

Об этом заявила пресс-служба банка.

"В условиях военного положения "ПриватБанк" внедряет меры по поддержке бизнеса, который принимает оплату за товары и услуги картами через сеть POS-терминалов банка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что отмену фиксированных комиссий банк будет осуществлять автоматически, клиентам не надо дополнительно связываться с банком.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля в Нацбанке заявили, что банковская система Украины работает в обычном режиме. Регулятор не ограничивает никаких безналичных операций, а снятие наличных средств ограничивается объемом 100 тыс. грн в день без учета выплаты зарплат и социальных выплат.

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