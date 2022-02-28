В банке отметили, что никакие отказы от операций с картами необоснованны.

"ПриватБанк"обратился к торговым предприятиям с призывом пользоваться безналичными расчетами для безопасности украинцев.

Как сообщила пресс-служба финучреждения, "ПриватБанк", его услуги и сервисы, система электронных платежей работает без сбоев, в обычном режиме.

"Призываем магазины и автозаправочные станции убедиться, что безналичные расчеты доступны для ваших клиентов. Зачисление денежных средств, полученных через POS-терминалы, на счета торговцев происходит по установленным регламентам. Любые отказы от операций с карточками - необоснованные", - отметили в банке.

Также пресс-служба отметила, что банковская система вместе с национальным банком Украины обеспечивает удобное и безопасное использование POS-терминалов для осуществления оплат.

"Не принимать платежные карты сейчас - это шаг, которому нет никакого оправдания. Тем более, что инкассация наличности - дополнительный риск в условиях военного положения", - говорится в сообщении.

Ранее Нацбанк призвал торговые сети и АЗС не отказывать клиентам в приеме безналичной оплаты.

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