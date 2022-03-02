При этом НБУ с момента внедрения военного положения не вводил никаких ограничений на безналичные расчеты.

Национальный банк Украины ослабил ряд запретов на операции в иностранной валюте, в частности, с 1 марта 2022 года вместо полного запрета на выдачу наличных денежных средств со счета клиента в иностранной валюте установлены ограничения объемом до 30 тысяч гривен в день.

Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Кроме того, Национальный банк предусмотрел возможность использования платежных карт за рубежом для расчетов и получения наличных, добавив их в перечень исключений к запрету.

В то же время отмечается, что НБУ с момента внедрения военного положения не вводил никаких ограничений на безналичные расчеты, в том числе за рубежом.

Национальный банк также запретил зачислять средства на счета клиентов-физлиц по преданию, инициированными с использованием электронных платежных средств, эмитированных участниками международных платежных систем, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации и Республики Беларусь. Также запрещено принимать в Украине электронные платежные средства (включая переводы, осуществление расчетов и выдачу наличных), эмитированные участниками соответствующих международных платежных систем.

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