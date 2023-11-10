Обнародован свежий курс валют на 10 ноября

Курс наличного доллара к гривне в "Приватбанке" сегодня, 10 ноября, подорожал на 10 копеек – до 37,50 грн за доллар.

Курс наличного евро в финучреждении сегодня не изменился и составляет 40,40 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,00 грн, евро - по курсу 39,40 грн за единицу иностранной валюты.

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Курс доллара на карточные расчеты у "Приватбанка" неизменный и составляет 37,45 грн. Курс евро при оплате картой сегодня подешевел на 16 копеек и составляет 40,49 грн.

Курс валют в Украине

Наличный курс гривни к доллару в банках Украины сегодня, 10 ноября, остался на уровне предыдущего показателя – 37,70 грн за доллар в среднем. Относительно евро средний курс гривни сегодня подорожал на 5 копеек - до 40,45 грн за евро.

По прогнозу банкира Тараса Лесового, на следующей неделе ситуация на валютном рынке мало существенно не изменится. В частности, по его прогнозу, наличный курсовой коридор будет в рамках 37-38 грн/$ и 39-41 грн/€.

Верховная Рада Украины приняла государственный бюджет на 2024 год, и в одобренном проекте закона был изменен ожидаемый курс доллара на следующий год. Если изначально курс прогнозировался на уровне 41,4 грн/долл., ко второму чтению он был улучшен до уровня 40,7 грн/долл.

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