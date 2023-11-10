Продать доллар можно в среднем по курсу 37,25 грн, евро – 39,90 грн.

Наличный курс гривни к доллару в банках Украины сегодня, 10 ноября, остался на уровне предыдущего показателя – 37,70 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 37,25 грн за доллар.

Относительно евро средний курс гривни сегодня подорожал на 5 копеек - до 40,45 грн за евро. Продать евро можно в среднем по курсу 39,90 грн за евро.

Средний курс в валютных обменниках Киева сегодня составляет 37,70 грн/долл. (продать доллар можно за 37,60 грн), евро – 40,35 грн/евро (курс продажи – 40,15 грн/евро).

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Курс валют в Украине

Национальный банк Украины на пятницу, 10 ноября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 36,04 грн / долл., то есть гривня снова осталась на прежнем уровне. Официальный курс гривны к евро на пятницу установлен на уровне 38,52 грн/евро.

По прогнозу начальника департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лесового, на следующей неделе ситуация на валютном рынке мало чем будет отличаться от недели предыдущей: на межбанке возможны незначительные колебания курсов валют в зависимости от уровня спроса и предложения, а также от объемов валютных интервенций регулятора. Наличный курсовой коридор будет в рамках 37-38 грн/$ и 39-41 грн/€.

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