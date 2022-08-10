Наличный доллар у "Приватбанка" остался на уровне 39,10 грн/долл.

Курс наличного доллара у "Приватбанка" к национальной валюте сегодня, 10 августа, остался на уровне предыдущего показателя – 39,10 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро относительно гривни также не изменился и составляет 40,00 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 38,40 грн за долл., евро – 38,80 грн за евро.

Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,30 грн, евро – 39,31 грн.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, – ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Национальный банк Украины 21 июля повысил официальный курс гривны на 25% – до 36,57 грн/долл.

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