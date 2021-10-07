Представители банка по-разному отреагировали на отзывы клиентов.

Сразу несколько клиентов monobank, который собирается запускать свои банкоматы, пожаловались на действия указанного банка, заявив о беспричинном блокировании средств на карте.

Об этом идет речь в комментариях на сайте "Минфин", которые были оставлены там в первые дни октября.

"Работаю фрилансером, зашли деньги на карту - monobank их заблокировал, предоставил все доказательства честных сделок - ответа 0. Оценка 0. Не пользуйтесь монобанком. Пристраивают деньги себе", - пишет один из клиентов банка.

В ответ представитель monobank сообщил, что финучреждение в рамках законодательства вправе приостанавливать финансовые операции.

"Для установления правомерности перевода Банк по результатам мониторинга или в случае опротестования перевода держателем, эмитентом или платежной организацией платежной системы, вправе приостановить завершение перевода на время, предусмотренное правилами соответствующей платежной системы. Мы предоставим вам ответ сразу как только окончится проверка", - говорится в сообщении.

Другой клиент банка также сообщил о блокировании карты якобы в целях безопасности. "После длительного общения с сотрудниками банка они не смогли дать ответ на вопрос, почему заблокировали карту после проведения транзакции, а не до...", - написал он, назвав такое действие "новым, интересным и оригинальным подходом к безопасности".

В банке в ответ заявили, что активно работают над безопасностью клиентов и стараются оперативно реагировать на подозрительные операции. "Мы постоянно анализируем и дорабатываем нашу систему безопасности. Передали коллегам, чтобы проверили и проработали эту ситуацию", - ответил представитель monobank.

В еще одном отзыве, датированном 27 сентября, клиент заявил, что его карту заблокировали после ее пополнения на 7 тысяч гривень.

"Ответить толком ничего не могут, мне кажется, что просто крутят барабан и на кого попадет того и блокируют наугад. Пишу это, потому что ничего, что нарушает правила договора, не делал!", - написал клиент "моно".

В ответ представитель банка лишь написал, что с клиентом связались в личных сообщениях.

Ранее стало известно, как выглядят и работают банкоматы monobank, которые вскоре появятся в Украине.

16 сентября 2021 года стало известно о том, что клиенты monobank, которые не хотят показывать баланс своей карты при отправке квитанций третьим лицам, смогут скрыть сумму, находящуюся на счету.

Ранее клиентам monobank был презентован режим "Инкогнито", который дает пользователям возможность при использовании карты в общественном месте, скрыть от посторонних глаз баланс и сумму транзакции.

Автор: Юрий Годован