monobank ранее анонсировал появление в Украине своих банкоматов.

Банкоматы monobank, которые готовится запускать финучреждение, установят в отделениях "Универсалбанка" - именно на его лицензии работает "моно".

Об этом рассказал один из основателей monobank Олег Гороховский в комментарии UBR. Он также показал фото банкоматов, разработанных компанией GRGBanking (Китай).

Работают они под управлением Windows 7/10, процессоры - Intel i3-3220 3.3G GPU, 4Gb RAM, либо на Intel Core i с памятью 8Гб DDRIII. У банкомата есть сенсорный монитор диагональю 32 дюйма, функция видеонаблюдения, а также возможность бесконтактного считывания карты.

Банкомат сможет сортировать банкноты на годные и ветхие, проверяя как минимум четыре признака подлинности. Также он будет сверять серийные номера. За секунду банкомат сможет выдать до восьми купюр, за раз - до 200 банкнот. Его вес - 500 кг, есть возможность оборудования сканером отпечатка пальцев.

Новые услуги monobank

16 сентября 2021 года стало известно о том, что клиенты monobank, которые не хотят показывать баланс своей карты при отправке квитанций третьим лицам, смогут скрыть сумму, находящуюся на счету.

Ранее клиентам monobank был презентован режим "Инкогнито", который дает пользователям возможность при использовании карты в общественном месте, скрыть от посторонних глаз баланс и сумму транзакции.

В апреле 2020 года сооснователь первого в Украине банка без отделений monobank Михаил Рогальский рассказал о том, как изменились потребительские предпочтения украинцев после введения карантина.

Автор: Юрий Годован