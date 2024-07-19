Euroclear анонсировал перерасчет 1,55 млрд евро уже до конца июля.

В бельгийском депозитарии Euroclear анонсировали первый транш доходов от российских активов Украине. Вклад сделают уже в этом июле, сумма составит 1,55 млрд евро. Об этом сообщает официальный сайт финансовой компании.

По итогам первого полугодия депозитарий получил 3,4 млрд евро в виде процентных доходов от инвестирования заблокированных активов РФ. В прошлом году эта цифра составляла 4,4 млрд евро, а в 2022 – 821 млн евро.

Сообщается, что в Euroclear находится около 200 млрд евро замороженных российских активов. В прошлом месяце в Евросоюзе согласовали использование прибыли от них для нужд Украины.

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Замороженные активы РФ – что известно

После полномасштабного вторжения России в Украину на Западе заморозили активы Москвы: речь шла о примерно 300 млрд долларов, хотя точную сумму не называют. В Украине настаивали на передаче этих средств в виде компенсации, однако на Западе были обеспокоены из-за юридических и репутационных рисков, которые могли бы возникнуть в случае такого шага.

В июле сообщалось, что ЕС "в ближайшие недели" переведет первую сумму от прибыли с замороженных активов РФ для военной помощи Украине.

По словам Министра обороны Украины Рустема Умерова, общая сумма процентов от замороженных активов РФ будет составлять примерно 2,5-3 млрд евро в год. В первую очередь деньги планируют потратить на боеприпасы, средства ПВО и поддержку производителей из Украины.

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