Общая сумма процентов от замороженных активов РФ составит примерно 2,5-3 млрд евро в год.

Уже в начале августа Украина получит первый транш из доходов от замороженных активов России в размере 1,4-1,5 миллиарда евро. Министр обороны Рустем Умеров встретился с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем в Вашингтоне и обсудил с ним этот вопрос.

"Хочу поблагодарить ЕС за важное решение по использованию доходов с замороженных активов РФ. 21 мая 2024 года Совет ЕС принял решение направить 90% процентов от замороженных активов РФ в Ukraine Assistance Fund, который является частью European Peace Facility. Эти средства будут направлены на нужды обороны Украины", - заявил министр в Telegram.

Как рассказал глава оборонного ведомства, общая сумма процентов от замороженных активов РФ составит примерно 2,5-3 млрд евро в год. Украина и ЕС уже обсудили, на что пойдут деньги из первого транша. Приоритетными станут три направления:

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боеприпасы;

средства ПВО;

поддержка украинских производителей.

"Важно отметить, что профинансированные ЕС товары должны быть поставлены Украине до конца 2024 года. Эти решения являются чрезвычайно важными для укрепления нашей обороноспособности и поддержки украинских производителей", - отметил Умеров.

Замороженные активы РФ - последние новости

Как писал УНИАН, после вторжения РФ в Украину страны Запада заморозили в своих юрисдикциях российские финансовые активы на общую сумму около 300 миллиардов долларов. Подавляющее большинство активов - это ценные бумаги, номинированные в евро.

США подталкивают страны G7 к использованию прибыли от замороженных российских активов для обеспечения кредита Украине в размере до 50 миллиардов долларов. При этом страны Европы опасаются, что их граждане окажутся на крючке, если Киев не сможет расплатиться после завершения войны.

Однако есть и те, кто ставят палки в колеса. Международный валютный фонд выступает против планов Запада использовать замороженные активы РФ, поскольку считает, что это может подорвать мировую валютную систему.

Министр иностранных дел этой страны Петер Сийярто пригрозил обжаловать передачу Украине поступлений от замороженных активов РФ.

Bloomberg писал, что Саудовская Аравия выступила против подобных действий. В Эр-Рияде намекнули, что в худшем случае могут продать некоторые европейские долговые обязательства.

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