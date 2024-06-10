По оценкам Всемирного банка ущерб, который Украина получила в результате российского вторжения, 2,5 раза превышает сумму активов Москвы, замороженных на счетах Euroclear.

Генпрокуратура Украины направила в Министерство юстиции Бельгии запрос с просьбой о содействии по уголовному делу, которое возбуждено в Украине в отношении главы российского Центробанка Эльвиры Набиуллиной, с целью лишить российскую армию возможности получения потенциальных средств для ведения войны.

Как сообщает The Insider со ссылкой на источник, знакомый с ходом следствия, украинская сторона пытается получить информацию о счетах в бельгийском банке, на которых, по ее данным, лежат деньги российского ЦБ, чтобы в дальнейшем добиться конфискации этих средств в пользу Украины. По данным издания, речь идет о сумме в €190 млрд.

Также в Бельгию отправили определение Шевченковского райсуда города Киева, в котором говорится, что против Набиуллиной в Украине возбуждено дело по ч. 3 ст. 110 Криминального кодекса "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия". Суд удовлетворил ходатайство СБУ, просившего обеспечить следствию доступ "к вещам и документам с возможностью получения их копий" финансовой компании Euroclear SA/NV, расположенной в Брюсселе. Речь идет о номерах счетов, принадлежащих ЦБ РФ и предназначенных для хранения ценных бумаг и совершения сделок по их купле-продаже, а также информации об остатках на этих счетах (то есть о количестве замороженных ценных бумаг, их типе и стоимости).

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Участник экспертной группы украинского следствия на условиях анонимности сообщил The Insider, что власти Украины пытаются принципиально изменить подход к конфискации активов российского государства и доказать, что эти активы служат инструментом ведения войны.

Источник также отмечает, что европейские аргументы против конфискации замороженных российских активов являются несостоятельными, посколько речь о деньгах, которые являются не обычными объектами собственности, а орудием для совершения преступления агрессии.

По оценкам Всемирного банка ущерб, причиненный Украине в результате российской агрессии, по состоянию на конец 2023 составляет €499 млрд, что в 2,5 раза больше суммы, замороженной на счетах Euroclear.

В то же время, какой бы юридический инструмент конфискации активов не был реализован, у противников этой меры остаются опасения, что Россия начнет конфисковывать активы западных инвесторов на своей территории.

В то же время, отмечают опрошенные The Insider эксперты, перспективы иска туманны, поскольку банковская тайна нарушается в исключительных случаях и только по решению суда.

"Насколько я знаю, даже правительства европейских стран не имеют доступа к этой информации, так что вероятность, что банки дадут эту информацию украинской стороне, еще меньше", - считает экономист Рубен Ениколопов.

Конфискация замороженных активов РФ

Как сообщалось ранее, США и союзники добились прогресса в использовании активов РФ для Украины: недавнее решение ЕС использовать ежегодную прибыль от иммобилизованных активов может помочь получать Украине ежегодно миллиарды долларов. При этом речь до последнего времени шла про передачу Киеву доходов с замороженных активов, однако не самих активов Москвы.

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