Ранее сообщалось, что Украина может получить первые деньги от замороженных активов РФ летом.

Евросоюз в ближайшие недели переведет первую сумму от прибыли с замороженных активов России для военной помощи Украине. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе сообщил представитель Европейской комиссии Кристиан Виганд.

"Мы сейчас работаем над тем, чтобы перевести первую сумму от прибыли от замороженных активов России в ближайшие пару недель", – заявил чиновник.

Замороженные активы РФ – что известно

Ранее в ЕС заявили, что Киев может получить первые деньги от замороженных активов РФ этим летом.

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В то же время в Министерстве финансов Украины заявили, что довольны тем, как продвигаются переговоры G7 о финансировании помощи за счет прибыли от активов РФ. По словам Министра финансов Сергея Марченко, в Группе Семи "очень усердно" работают над этим вопросом.

Также напомним, что в Саудовской Аравии предостерегли G7 от ареста российских активов. Как сообщается, Эр-Рияд намекнул, что может продать некоторые европейские долговые обязательства.

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