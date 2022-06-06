Восстановление Украины после войны станет глобальным вызовом, считает президент ЕИБ Вернер Хойер.

Для быстрого восстановление Украины важно, чтобы гуманитарная помощь и восстановление проходили параллельно.

Об этом заявил президент Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Вернер Хойер, пишет Укринформ.

По его словам, восстановление Украины после войны станет глобальным вызовом.

"Как только мы начинаем говорить о восстановлении Украины в мирное время, которое, я надеюсь, скоро наступит, мы знаем, что это будет глобальным вызовом наибольшего масштаба, который я когда-либо видел. Для этого нам необходима поддержка всего международного сообщества. Однако я настроен очень оптимистично. Когда украинцам дадут шанс на восстановление, они отстроят еще лучше. Поэтому крайне важно, чтобы гуманитарная помощь и восстановление происходили параллельно для быстрого восстановления", - сказал Хойер.

Он отметил, что ЕИБ готов присоединиться к платформе для поддержки плана реконструкции Rebuild Ukraine Facility, над которой работают Европейская комиссия и правительство Украины. Эта платформа будет аккумулировать грантовую помощь и кредитные предложения. ЕИБ может предоставить техническую, финансовую экспертизы и финансы.

Вместе с тем глава ЕИБ отметил необходимость быть готовым не только к восстановлению, но и к устранению возможных препятствий, например в вопросе соблюдения верховенства права в государстве.

"Нужно, например, соблюдение верховенства права. Это ключевой момент для инвесторов, иначе они не придут. Я уверен, что условие верховенства права очень важно и для украинского народа", - отметил Хойер.

Как сообщал УНИАН, 4 марта Совет директоров ЕИБ одобрил выделение 668 млн евро для Украины. За несколько дней ЕИБ осуществил первые два перевода общей суммой в 129 млн евро для правительства Украины на наиболее насущные нужды.

В начале апреля президент ЕИБ Вернер Хойер заявил, что 668 млн евро в рамках срочного реагирования банка и солидарности с Украиной были перечислены в полном объеме. Банк продолжит поддерживать Украину.

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