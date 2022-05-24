В настоящее время зарубежные активы России защищены суверенным иммунитетом.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен допустила использование замороженных в результате санкций российских активов на восстановление уничтоженной Россией инфраструктуры Украины.

Об этом она рассказала во время выступления на экономическом форуме в Давосе.

Фон дер Ляйен отметила, что европейское сообщество "поможет Украине восстать из пепла".

По ее словам, президенту Владимиру Зеленскому был предложен план отстройки страны, который будет нуждаться в донорах со всего мира.

"Нам нужно участие всех. И мы должны привлечь все возможности – в том числе, возможно, используя российские активы", - отметила глава Еврокомиссии.

Раньше Зеленский предложил странам-партнерам подписать многосторонний договор для передачи арестованных российских средств и активов на восстановление Украины.

В настоящее время зарубежные активы России защищены суверенным иммунитетом, а права олигархов – неприкосновенностью частной собственности.

Следовательно, нужен легитимный международный механизм, который обеспечит компенсацию нанесенного Россией ущерба и будет действовать, несмотря на ее категорический отказ сотрудничать.

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