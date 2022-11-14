Сунак также поздравил отвоевание Украиной правобережной Херсонщины - через несколько недель после того, как Путин заявил, что Херсон "навсегда" войдет в состав РФ.

Премьер-министр Британии Риши Сунак перед саммитом G20 в Индонезии изложил свое видение шагов, которые надо предпринять для уменьшения влияния России на мировую экономику.

В своей колонке, опубликованной в The Telegraph, Сунак отметил, что лидеры должны брать на себя ответственность и приходить на встречи, но Путин - виновник войны и череды глобальных проблем - решил не появляться на саммите "Большой двадцатки".

Первым, что должен сделать мир, по мнению Сунака, это срочно поддержать на зимнее время Украину, и граждан других стран, которые оказались в затруднении из-за сверхвысоких цен на энергоносители.

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Также мир должен не позволить России шантажировать всех вопросом продовольственной безопасности. "Я поддерживаю генерального секретаря ООН в том, что зерновозы должны двигаться по Черному морю, и призываю все те страны, которые могут выработать больше продовольствия или высвободить запасы, сделать это, чтобы помочь увеличить поставки", - отметил Сунак.

Третьим шагом он назвал устранение энергетической зависимости от таких стран, как Россия, в четвертом говорит о продвижении свободных рынков и открытой мировой экономики.

В пятом шаге Сунак призвал противостоять втягиванию в "кредитные ловушки" более бедных стран, а также устранять причины ускорения инфляции.

"Мы не позволим, чтобы наше экономическое будущее было заложником действий государства-изгоя... Зато мы будем поддерживать Украину и работать над выполнением каждого элемента этого плана из пяти пунктов, способствуя свободным рынкам и глобальной экономике", - подытожил премьер.

Сунак также поздравил отвоевание Украиной правобережной Херсонщины - через несколько недель после того, как Путин заявил, что Херсон "навсегда" войдет в состав РФ.

"Это историческое событие в борьбе Украины за возвращение того, что ей принадлежит. Украинцы стоят за фундаментальные принципы, которые важны для всех нас - принципы суверенитета и самоопределения, которые являются краеугольными камнями стабильного международного порядка", - отметил премьер.

Он сказал, что Британия продолжит военную поддержку Украины и напомнил о последнем из обещанных пакетов помощи.

Саммит G20 в Индонезии

Саммит лидеров стран "Большой двадцатки" пройдет 15-16 ноября на острове Бали.

Президент Индонезии Джоко Видодо еще весной пригласил на саммит президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

Недавно пресс-секретарь президента Украины сообщил, что Владимир Зеленский примет участие в саммите G20, скорее всего - в онлайн-формате.

А на днях стало известно, что Путина на саммите не будет. Вместо него Москва отправит министра иностранных дел Сергея Лаврова.

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