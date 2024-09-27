Как отметил глава налогового комитета, может появиться соответствующее предложение от правительства.

В Верховной Раде Украины не исключили новое повышение налогов. Об этом заявил глава налогового комитета ВР Даниил Гетманцев в интервью "Українським новинам".

"Сейчас мы видим, что нет оснований повышать НДС, но не исключаем, что они появятся в будущем... А это будущее может быть и через месяц или позже... Может появиться соответствующее предложение от правительства. Без него мы ничего не будем делать", - отметил нардеп.

По словам Гетманцева, в данном вопросе необходимо исходить из позиции правительства и необходимых ему средств для финансирования армии, так как это "единственное фактически обоснование, повышать ли НДС".

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"Как ресурс, с точки зрения публичных финансов, это правильный источник, и он наименее вреден из всех, которые еще остались на столе. Потому как ресурс, мы его можем использовать. В то же время, с другой стороны, нужен ли он вообще или нет - должно определить правительство", - добавил депутат.

Он акцентировал, что на данный момент достаточно тех изменений, за которые Рада уже проголосовала в первом чтении,

"Но мы должны помнить не только о потребностях до конца года, но и на следующий год, где мы пока не имеем 100% уверенности в привлечении всех тех объемов внешней помощи, в которой будем нуждаться", - предупредил Гетманцев.

Повышение налогов - что сообщалось

Напомним, как писал УНИАН, 17 сентября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона о повышении налогов (№11416-д). Данный законопроект предусматривает увеличение ставки военного сбора с 1,5% до 5%, распространение его на ФЛП, а также дополнительный налог на сверхприбыли банков.

Нардеп Ярослав Железняк заявлял, что налоги в Украине повысят "задним числом" с 1 октября. По его словам, указанный закон будет принят во втором чтении не раньше середины октября.

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