Наибольшее влияние на экономику имело бы повышение НДС, которое пока не рассматривается.

Повышение налогов, которое планируется в Украине, будет иметь комплексный эффект для экономики и даже стимулировать экономическую активность. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный в интервью Forbes Ukraine.

"Будет комплексный эффект. Мы его оценивали, по крайней мере большая часть тех предложений, которые сейчас поддержаны парламентом, кроме, конечно, дополнительного налога на прибыль банков, уже были учтены в нашем июльском макропрогнозе с точки зрения эффектов и влияния на инфляционную динамику", - сказал он.

По словам Пышного, наибольшее влияние на экономику имело бы повышение НДС, однако оно пока не рассматривается. Остальные эффекты от запланированного повышения налогов довольно умеренные с точки зрения экономической активности.

Видео дня

"Сейчас скажу, возможно, странную вещь, но за счет фискального смягчения все эти дополнительные изъятия потом будут возвращаться в украинскую экономику в виде соответствующего финансирования, которое правительство будет делать. Они в определенной степени даже будут стимулировать экономические процессы и экономическую активность. Поэтому мы не видим пока какого-то критического сдерживающего эффекта", - отметил глава НБУ.

Что касается проинфляционного влияния, то, по словам Пышного, оно уже учтено и пока не будет иметь дополнительного негативного и опасного эффекта.

Повышение налогов в Украине - главные новости

17 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о повышении налогов (№11416-д), который предусматривает увеличение ставки военного сбора с 1,5% до 5%, распространение его на ФЛП и дополнительный налог на сверхприбыли банков.

По словам нардепа Ярослава Железняка, налоги будут повышены "задним числом" с 1 октября, так как закон будет принят во втором чтении не раньше середины октября.

Вас также могут заинтересовать новости: