Рада поддержала в первом чтении законопроект о повышении налогов

Второе чтение законопроекта ожидается в середине октября.

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о повышении налогов (№11416-д). Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

По его словам, за принятие законопроекта проголосовал 241 народный депутат.

"Со второй попытки Рада поддержала в первом чтении № 11416-д - историческое большое увеличение налогов на 58 млрд грн в этом году и 137 млрд в следующем", - написал Железняк.

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Среди принятых положений:

повышение военного сбора с 1,5% до 5%;

увеличение налогов на 1-2 группу ФЛП;

авансовые взносы на АЗС;

1% на ФЛП 3-й группы;

25% прибыли на финучреждения;

помесячная отчетность НДФЛ (для экономического бронирования);

50% налог на прибыль банков в 2024 году.

"Так как до октября закон в целом не будет принят, то внедрение будет "задним числом" с 1 октября. Провалили сокращенную процедуру по правкам, сейчас подача правок и где-то в середине октября второе чтение", - добавил нардеп.

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Украинское правительство приняло решение впервые с начала полномасштабного вторжения повысить налоги. В частности, это касается повышения военного сбора и распространения его на ФЛП. По этому вопросу проводилось много дискуссий, и народные депутаты не смогли принять законопроект в первом чтении с первого раза, провалив первое голосование.

Накануне парламентский комитет поддержал доработанную версию правительственного законопроекта. По словам народного депутата Ярослава Железняка, налоги могут повысить "задним числом" с октября, так как до октября закон не будет принят в целом.

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