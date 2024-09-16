Голосование за законопроект в первом чтении ожидается уже в ближайшие дни.

Налоговый комитет Верховной Рады принял к повторному первому чтению версию правительственного законопроекта о повышении налогов (11416-д). Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

"Текст: как был до этого + повышение налога на банки", - отметил он.

По словам Железняка, доработанный законопроект предусматривает:

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повышение военного сбора с 1,5% до 5%;

увеличение налогов на 1-2 группу ФЛП;

авансовые взносы на АЗС;

1% военного сбора для ФЛП 3-й группы;

25% налога с прибыли на финучреждения;

помесячная отчетность НДФЛ (для экономического бронирования);

50% налог на прибыль банков в 2024 году.

"Так как до октября закон в целом не будет принят, то внедрение будет "задним числом" с 1 октября", - подчеркнул депутат.

Он добавил, что таким образом на этот год такие налоговые изменения принесут 58 млрд гривен и 137 млрд в следующем. Голосование за принятие законопроекта в первом чтении ожидается уже в ближайшие дни.

Повышение налогов в Украине - главные новости

Правительство запланировало повышение налогов в Украине для финансирования военных расходов. Однако в начале сентября народные депутаты не смогли насобирать достаточное количество голосов, чтобы проголосовать в первом чтении за соответствующий законопроект.

По данным издания Bloomberg, МВФ намерен подтолкнуть Украину к ускоренной девальвации гривны, снижение процентных ставок и усиление работы по повышению налогов, чтобы закрыть дыру в бюджете.

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