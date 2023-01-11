Этот показатель оказался значительно меньше прогноза, сделанного в первой половине года.

Потребительская инфляция по итогам 2022 года составила 26,6%, это меньше тех цифр, которые озвучивали в первой половине прошлого года.

"В декабре 2022 года темпы потребительской инфляции остались на уровне предыдущего месяца – 0,7% за месяц. Годовая инфляция составила 26,6%", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства экономики.

Отмечается, что этот показатель оказался значительно меньше прогноза, сделанного в первой половине года.

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"Такой относительно невысокий показатель потребительской инфляции свидетельствует о том, что на протяжении полномасштабной войны, уровня которой не знала Европа за последние почти восемьдесят лет, экономика Украины выстояла и успешно адаптировалась к функционированию в условиях войны. Несмотря на опасения относительно развития гиперинфляционных процессов и высокой вероятности выхода темпов инфляции за пределы 30% при таких форс-мажорных условиях, уровень инфляции оказался условно сопоставимым с рядом стран Европы", - говорится в сообщении.

Экономические прогнозы на следующий год: подробности

Национальный банк прогнозировал, что по итогам 2022 года инфляция в Украине составит 31%, а в 2023 году замедлится до около 20%.

Всемирный банк прогнозирует, что рост мирового ВВП составит лишь 1,7% в нынешнем году, что в два раза меньше, чем прогнозировалось в июне.

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