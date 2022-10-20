Основными факторами роста инфляции остаются последствия полномасштабной войны России против Украины.

Ускорение инфляции в Украине продолжается и в октябре, и на конец года она достигнет около 30%, но в дальнейшем начнет замедляться.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

"Потребительская инфляция в Украине составляла до 24,6% в годовом выражении в сентябре, а базовая инфляция превысила 20%. По предварительным оценкам Национального банка, ускорение инфляции продолжается и в октябре. Основными факторами роста инфляции остаются последствия полномасштабной войны России против Украины. Среди них: нарушение цепей поставки, разрушение производств, сокращение предложения товаров и услуг, увеличение расходов бизнеса", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что еще одним проинфляционным фактором был эффект переноса на цены корректировки официального курса гривни к доллару США. Дальнейший рост инфляции в мире тоже сказывался на ценах в Украине.

"В то же время фактическая ценовая динамика была ожидаемой и даже несколько ниже июльского прогноза Национального банка. Фиксация тарифов на жилищно-коммунальные услуги и насыщение внутреннего рынка топливом наряду с сохранением его льготного налогообложения сдерживали рост цен", - отмечает регулятор.

Прогнозируется, что в этом году инфляция достигнет около 30%, но в последующие годы она должна замедлиться при условии ожидаемого снижения рисков безопасности. Нацбанк ожидает, что темпы роста цен начнут замедляться со следующего года благодаря постепенному налаживанию логистики и производства, снижению мировой инфляции и умеренно жестким монетарным условиям. Этот процесс ускорится в течение года, учитывая ожидаемое ослабление рисков безопасности.

"Последнее будет способствовать существенному снижению инфляционных ожиданий и рисков для предпринимательской деятельности, уменьшению производственных затрат, налаживанию логистики, в том числе через черноморские порты, и восстановлению производственных мощностей. Все это приведет к дальнейшему наращиванию предложения и стабилизации потребительских цен", - говорится в сообщении.

Регулятор прогнозирует, что инфляция в следующем году замедлится до 20,8%, а еще через год – ниже 10%. Более быстрому замедлению инфляции в последующие годы будет препятствовать прежде всего высокая стоимость энергоносителей, что будет побуждать к поэтапному приведению тарифов на жилищно-коммунальные услуги к рыночным уровням.

Инфляция в условиях войны:

Нацбанк прогнозирует инфляцию в более 30% по итогам 2022 года.

По данным Госстата, по состоянию на 10 августа 2022 года, инфляция в Украине в июле составляла 0,7%, в годовом измерении – 22,2%.

Потребительская инфляция в Украине в июле в годовом выражении, по сравнению с июлем 2021 года, составила 22,2%.

Инфляция на потребительском рынке в июле по сравнению с июнем 2022 года, составила 0,7%, с начала года – 18,2%.

Отмечается, что базовая инфляция в июле 2022 года, по сравнению с июнем, составила 1,2%.

Потребительская инфляция в Украине в августе в годовом выражении - по сравнению с августом 2021 года - составила 23,8%.

8 сентября 2022 года первый заместитель министра экономики Денис Кудин заявил о том, что в Украине изменились темпы инфляции.

Заместитель председателя Национального банка Сергей Николайчук прогнозировал, что в 2023 году инфляция в Украине будет постепенно замедляться, но будет оставаться относительно высокой – на уровне около 20%.

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