Всемирный банк прогнозирует, что рост мирового ВВП составит всего 1,7% в нынешнем году, что в два раза меньше, чем прогнозировалось в июне.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину Всемирный банк ухудшил прогноз на 2023 год и заявил о грядущей рецессии в мировой экономике.

Как сообщает Bloomberg, Всемирный банк прогнозирует, что рост мирового ВВП составит всего 1,7% в нынешнем году, что в два раза меньше, чем прогнозировалось в июне. Это будет третий худший результат за последние три десятилетия, после сокращений 2009 и 2020 годов.

Кроме того, Всемирный банк ухудшил свои оценки роста на 2024 год. Среди основных причин — инфляция и более высокие процентные ставки. Кроме того, на ситуацию влияют вторжение РФ в Украину и падение инвестиций.

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Всемирный банк прогнозирует, что в развивающихся странах и странах с формирующимся рынком ВВП будет на 6% ниже уровня, который ожидался до пандемии коронавируса.

Война в Украине и Всемирный банк:

16 декабря Всемирный банк объявил о создании многостороннего трастового фонда для поддержки правительства Украины в осуществлении мероприятий, направленных на обеспечение критически важных потребностей государства в нынешних условиях войны и дальнейшее восстановление страны.

Ранее президент Всемирного банка Дэвид Малпасс заявил, что прогнозируемые расходы на восстановление Украины в размере 349 миллиардов долларов "значительно возрастут". Он также отметил, что учитывая очевидное нацеливание России на электросети и другую инфраструктуру, замена которой будет дорогой, стоимость возобновления этих работ будет огромной.

21 декабря 2022 года Всемирный банк одобрил дополнительный пакет финансовой помощи Украине на общую сумму $610 миллионов. Средства выделят для решения срочных потребностей в помощи и восстановлении нашего государства.

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