Отмечается, что помощь Украине предоставят в виде кредита.

Япония передаст Украине часть замороженных активов Российской Федерации. Речь идет о сумме в 3,3 миллиарда долларов, что составляет более 6% от общей суммы помощи в 50 миллиардов долларов от стран "Большой семерки".

Издание Kyodo пишет, что японское правительство спешит завершить систему реализации помощи до конца года. Ожидается, что страны G7 достигнут соглашения в рамках встречи министров финансов и глав центральных банков G20, которая состоится в конце июля в Рио-де-Жанейро.

США и Евросоюз внесут по 20 миллиардов долларов, а оставшиеся 10 миллиардов разделят между Японией, Великобританией и Канадой. Помощь Украине предоставят в виде кредита, а доходы от замороженных российских активов используют для погашения этого кредита.

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Замороженные активы РФ - последние новости

В ЕС заявили, что Киев может получить первые деньги от замороженных активов РФ этим летом.

В то же время в Минфине заявили, что довольны тем, как продвигаются переговоры G7 о финансировании помощи за счет прибыли от активов РФ. По словам Министра финансов Сергея Марченко, в Группе Семи "очень усердно" работают над этим вопросом.

10 июля представитель Европейской комиссии Кристиан Виганд заявил, что ЕС в ближайшие недели переведет первую сумму от прибыли с замороженных активов России для военной помощи Украине.

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