По словам Анны Вислендер, существует распространенное ошибочное убеждение, что война РФ против Украины является локальной проблемой.

Европа должна принять новую стратегию, сосредоточенную на сдерживании, устойчивости и обороне. Об этом в своей статье для Euractiv пишет директор Северной Европы в Атлантическом совете, председатель правления Института безопасности и политики развития Анна Вислендер.

Она отмечает, что существует распространенное ошибочное убеждение, что война России против Украины является локальной проблемой, тогда как на самом деле РФ представляет более широкую системную угрозу международному порядку, а не только региональную.

"Россия является системной угрозой, что демонстрируется ее глобальными амбициями, наращиванием военной силы, гибридной войной, бряцанием ядерным оружием и сближением с Китаем, который стремится бросить вызов международному порядку за пределами Украины", - считает эксперт.

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По ее словам, геополитическая реальность означает, что Европа никогда не может отвергнуть Россию. Наоборот, Европа должна противостоять амбициям России быть великой державой в многополярной системе, что выражается в ее усилиях расширить свою политическую власть и территорию:

"Вера в то, что бездействие или выжидательный подход к России способствует миру, является ошибочной, поскольку она лишь поощряет агрессивное поведение и подрывает безопасность".

Вислендер также указывает, что Россия не заинтересована в ограничениях на свое поведение, поскольку она хочет изменить статус-кво в свою пользу и иметь пространство для расширения. При этом применять односторонние ограничения со стороны Запада в такой ситуации слишком рискованно.

"Вместо этого большая держава, которая угрожает, должна быть сбалансирована другими великими державами, чтобы восстановить мир и порядок. Ключевым является сдерживание. Пока Россию Европа не сдерживает. Ее десятилетняя гибридная война против Запада это четко иллюстрирует", - подчеркнула эксперт.

По ее мнению, Европа должна принять новую стратегию, сосредоточенную на сдерживании, устойчивости и обороне, с увеличением инвестиций в военный потенциал, а также контрмеры гибридной войны, чтобы соответствовать масштабу российской угрозы. Основные компоненты такой стратегии, в частности, включают:

Страны-члены ЕС и союзники по НАТО должны увеличить расходы на оборону до 3% ВВП.

Европа должна увеличить свой вклад в НАТО. Европейские и канадские союзники должны обеспечить не менее 50% предназначенных возможностей НАТО к 2030 году.

Поскольку первая линия обороны Европы сейчас проходит в Украине, страны-члены ЕС и союзники по НАТО должны обязаться ежегодно тратить 0,25% своего ВВП на военную поддержку Украины.

Европа должна развить целостную и всеобъемлющую культуру безопасности, чтобы успешно противодействовать гибридной войне. Это требует хорошо скоординированного сочетания гражданского и военного планирования.

"Увеличение инвестиций в общественную осведомленность и устойчивость также имеет решающее значение. Европа не сможет построить процветание в будущем без прочной защиты как основы. Только балансируя против России, Европа может гарантировать стабильный порядок безопасности в будущем", - резюмировала Вислендер.

Помощь Запада Украине - последние новости

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые пакеты помощи от стран Северной Европы. Он также сообщил о создании нового формата сотрудничества - Украина плюс страны Северной Европы. В рамках этого формата будет наращиваться оборонное, политическое и экономическое взаимодействие.

Глава государства поблагодарил Финляндию, Швецию, Норвегию, Данию и Исландию, которые участвуют в этом формате, и выразил надежду, что эти страны поддержат План победы.

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