Украина ведет подготовку к работе с европейскими партнерами, поэтому на следующей неделе пакетов помощи будет больше.
Такой анонс сделал президент страны Владимир Зеленский в вечернем обращении. "Готовимся к работе с партнерами на неделе. В частности, с нашими европейскими партнерами - с теми, кто поддерживает нас очень принципиально и действенно", - детализировал он.
Зеленский сообщил о создании нового формата сотрудничества - Украина плюс страны Северной Европы. В рамках этого формата будет наращиваться оборонное, политическое и экономическое взаимодействие.
Украинский президент поблагодарил Финляндию, Швецию, Норвегию, Данию, Исландию, которые участвуют в этом формате и выразил надежду, что они поддержат План победы.
"Они одинаково понимают, насколько важно быть решительными. Понимают, что надо создавать проблемы агрессору, чтобы РФ теряла возможность портить жизнь миру. Будем говорить с "нордиками" о новых принципиальных шагах, которые могут усилить давление на РФ за эту войну. Поэтому дипломатических новостей и новых пакетов поддержки Украины должно быть на следующей неделе больше", - подытожил глава государства.
Помощь Украине
18 октября стало известно, что Швеция продолжает работу над поставкой Украине двух самолетов дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340. Авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап заявлял, что эти самолеты могут существенно повысить эффективность истребителей F-16 при поражении вражеских целей.
Кроме этого, Швеция присоединится к ИТ-коалиции и усилит поддержку Украины.