Также президент сообщил о создании нового формата сотрудничества между Украиной и северными европейскими странами.

Украина ведет подготовку к работе с европейскими партнерами, поэтому на следующей неделе пакетов помощи будет больше.

Такой анонс сделал президент страны Владимир Зеленский в вечернем обращении. "Готовимся к работе с партнерами на неделе. В частности, с нашими европейскими партнерами - с теми, кто поддерживает нас очень принципиально и действенно", - детализировал он.

Зеленский сообщил о создании нового формата сотрудничества - Украина плюс страны Северной Европы. В рамках этого формата будет наращиваться оборонное, политическое и экономическое взаимодействие.

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Украинский президент поблагодарил Финляндию, Швецию, Норвегию, Данию, Исландию, которые участвуют в этом формате и выразил надежду, что они поддержат План победы.

"Они одинаково понимают, насколько важно быть решительными. Понимают, что надо создавать проблемы агрессору, чтобы РФ теряла возможность портить жизнь миру. Будем говорить с "нордиками" о новых принципиальных шагах, которые могут усилить давление на РФ за эту войну. Поэтому дипломатических новостей и новых пакетов поддержки Украины должно быть на следующей неделе больше", - подытожил глава государства.

Помощь Украине

18 октября стало известно, что Швеция продолжает работу над поставкой Украине двух самолетов дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340. Авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап заявлял, что эти самолеты могут существенно повысить эффективность истребителей F-16 при поражении вражеских целей.

Кроме этого, Швеция присоединится к ИТ-коалиции и усилит поддержку Украины.

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