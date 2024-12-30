Средства направят на социальные и гуманитарные расходы в Украине.

Соединенные Штаты Америки предоставят Украине 15 млрд долларов, которые обеспечены будущими доходами от замороженных российских активов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

"Соответствующее соглашение подписали украинский Минфин и Всемирный банк. Это будут средства в рамках проекта PEACE in Ukraine и часть взноса США на сумму 20 млрд долларов по инициативе G7, которые направим на социальные и гуманитарные расходы", - отметил Шмыгаль.

Премьер-министр также поблагодарил Соединенные Штаты и Всемирный банк за реализацию и поддержку инициативы, которая заставляет Россию платить за агрессию против Украины.

Видео дня

Международная помощь Украине - последние новости

23 декабря в государственный бюджет Украины поступил седьмой транш объемом около 1,1 миллиарда долларов от МВФ в рамках четырехлетней программы Механизма расширенного финансирования (EFF).

Член совета Национального банка Украины Василий Фурман сообщал, что Украина получит около $38 млрд внешней международной финансовой помощи в 2025 году.

27 декабря в госбюджет Украины поступил транш объемом 485 млн долларов по проекту Всемирного банка "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine).

Вас также могут заинтересовать новости: