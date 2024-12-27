Привлеченные средства обеспечат выплаты помощи ВПЛ и лицам с инвалидностью.

В госбюджет Украины поступил транш объемом 485 млн долларов по проекту Всемирного банка "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine). Об этом сообщили в Министерстве финансов.

Отмечается, что из этой суммы 465 млн долларов составляет прямая бюджетная поддержка от США на текущий год; 20 млн долларов - помощь от Всемирного банка через Целевой фонд многих доноров по софинансированию проекта PEACE in Ukraine.

В ведомстве уточнили, что финансирование в рамках PEACE in Ukraine направляется на компенсацию социальных и гуманитарных расходов госбюджета. Привлеченные средства помогут обеспечить выплаты помощи внутренне перемещенным лицам и лицам с инвалидностью.

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В Минфине сообщили, что с 2022 по 2024 год прямая бюджетная поддержка Украины со стороны США превысила 30 млрд долларов. При этом вместе с проектом USAID SOERA и DBS Audit Activity осуществляется мониторинг использования финансовой помощи в США, а с аудиторской компанией PriceWaterhouseCoopers Ukraine - проверка по согласованным процедурам с целью определения допустимых государственных расходов, проведенных Украиной в рамках проекта PEACE in Ukraine.

Международная помощь Украине - последние новости

23 декабря в государственный бюджет Украины поступил седьмой транш объемом около 1,1 миллиарда долларов от МВФ в рамках четырехлетней программы Механизма расширенного финансирования (EFF).

Также мы писали, что Украина получит в 2025 году около $38 млрд внешней международной финансовой помощи. Такой прогноз озвучил член совета Национального банка Украины Василий Фурман.

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