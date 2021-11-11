Более всего виновными в проблемах региона опрошенные считают центральную и местную власть.

37% украинцев считают, что их область сейчас экономически приходит в упадок, а 33% считают, что она экономически развивается.

Об этом говорится в результатах опроса, проведенного в течение 4-9 ноября Социологической группой "Рейтинг", который опубликован на их сайте.

"37% опрошенных считают, что их область сейчас экономически приходит в упадок, 33% - что она экономически развивается. 26% считают, что ничего не происходит. Об экономическом развитии больше отметили на Западе и в Киеве, об упадке - на Востоке и Юге", - рассказали социологи.

При этом более всего виновными в проблемах региона опрошенные считают центральную (35%) и местную (34%) власти. Еще 19% - самих жителей.

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Способными решить эти проблемы считают Центральную (32%) и местную (28%) власть, а также жителей городов - 24%.

"Центральную власть больше обвиняют на Востоке и в Киеве опрошенные старшего возраста, а также сторонники партий Шария, Мураева и "Оппозиционной платформы". Местную власть - на Западе и среди избирателей партий "Сила и честь", "Радикальной партии", "Украинской стратегии", "Свободы" и "Слуги народа", - говорится в результатах опроса.

Способными решить проблемы региона самими жителями больше считают в Киеве и на Западе, молодежь, а также избиратели партий "Свобода" и "УДАР".

"Около 40% считают, что их область станет одной из наиболее развитых в Украине за следующие 5-10 лет. Еще 22% ожидают развития в следующие 10-20 лет, а 16% - говорят, что их область никогда не будет экономически развитой. В то же время, еще 16% заявили, что их область уже одна из самых развитых. Чаще это киевляне и люди, которые сейчас видят свой регион как экономически развитый", - отметили авторы исследования.

*** Аудитория - население Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность - 5 тыс. респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1,5.

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Автор: Таня Поляковская