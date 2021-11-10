В сентябре за услуги ЖКХ насчитали 11 миллиардов гривен.

Квитанции украинцев за жилищно-коммунальные услуги за год потяжелели на 32,5%. В сентябре за услуги ЖКХ насчитали 11 миллиардов гривен, что на 2,7 миллиарда больше, чем в сентябре 2020 года.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Заплатили же украинцы за услуги ЖКХ в сентябре нынешнего года 12,2 миллиарда гривен, что на 3,1 миллиарда больше, чем в сентябре 2020 года. Таким образом, украинцы в сентябре переплатили 1,2 миллиарда гривен з услуги ЖКХ.

Всего ж за два года при президенте Владимире Зеленском рост стоимости услуг ЖКХ составил 32,4%.

Читайте такжеНовые графы в платежках: украинцам рассказали законны ли начисления и что с ними делатьСогласно данным Госстата, к концу сентября задолженность населения составила:

за поставку и распределение газа - 23,1 миллиарда гривен, что меньше, чем в предыдущем месяце на 0,2 миллиарда;

за тепло и горячую воду – 18,8 миллиарда гривен, что меньше, чем в предыдущем месяце на 0,7 миллиарда;

за электроэнергию – 6,5 миллиард долларов, что меньше, чем в предыдущем месяце на 0,3 миллиарда;

за водоснабжение и водоотвод – 6,4 миллиарда долларов, что меньше, чем в предыдущем месяце на 0,2 миллиарда;

за содержание домов и придомовых территорий – 5,5 миллиарда гривен;

за вывоз бытовых отходов – 1,2 миллиарда долларов.

При этом с населением заключили 7,3 тысячи договоров по реструктуризации задолженности на общую сумму 76,1 миллиона гривен.

Также по долгосрочным договорам уплатили 32,9 миллиона гривен.

Как ранее сообщал УНИАН, премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что будет с коммунальными тарифами в Украине, учитывая рекордно высокие цены энергоресурсов в Европе.

Автор: Анастасия Горбачева