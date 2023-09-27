Об "отпускании" курса даже в среднесрочной перспективе речь не идет.

Национальный банк планирует вернуться к плавающему курсообразованию, но этому будет предшествовать режим гибкого курса, пока не будут созданы необходимые предпосылки для отпускания курса.

Как сообщила пресс-служба НБУ, фиксация официального курса и внедрение жестких валютных ограничений 24 февраля 2022 года позволили предотвратить панику, способствовали адаптации бизнеса и населения к условиям полномасштабной войны. Но со временем недостатки режима фиксированного курса начинают перевешивать его преимущества.

В Нацбанке напомнили, что после кризиса 2014-2015 годов регулятор перешел к режиму плавающего курсообразования. В течение следующих лет и до полномасштабного вторжения курс гривны, несмотря на колебания в обе стороны в соответствии с рыночными тенденциями, оставался относительно стабильным.

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"Возвращение к более рыночным основам курсообразования и в этот раз позволит усилить устойчивость экономики и валютного рынка к внешним и внутренним изменениям", - говорится в сообщении.

В то же время о переходе к плавающему курсообразованию или "отпусканию" курса даже в среднесрочной перспективе речь не идет, отметили в Нацбанке. Сначала, когда будут сформированы устойчивые предпосылки, НБУ перейдет к управляемой гибкости.

При таком режиме, в отличие от плавающего курса, Национальный банк будет покрывать структурный дефицит валюты на рынке. Благодаря этому курс сможет как ослабляться, так и укрепляться. При этом регулятор будет существенно ограничивать движение курса в обе стороны, не допуская ни стремительного ослабления гривны, ни значительного усиления.

"В результате продажа валюты НБУ позволит сохранять курсовую устойчивость, а высокие ставки по гривневым депозитам в гривне и в дальнейшем будут защищать сбережения от инфляционного обесценивания", - говорится в сообщении.

Процесс смягчения валютных ограничений будет происходить в три этапа:

минимизация множественности обменных курсов, увеличение возможностей для проведения торговых операций бизнеса, содействие новым кредитам/ инвестициям;

либерализация торгового финансирования, управление валютными рисками банков, возможности репатриации процентов по "старым" долгам;

постепенное уменьшение валютных ограничений до уровня, который действовал до начала полномасштабной войны.

Отмечается, что Национальный банк не устанавливает конкретных дат для перехода к более гибкому курсу или смягчения ограничений. Любые шаги в этом направлении будут осуществляться только тогда, когда будут сформированы надлежащие устойчивые предпосылки.

"Финальная цель реализации Стратегии - постепенное возвращение к инфляционному таргетированию с плавающим курсообразованием, как это было до полномасштабной войны. Возвращаться к нему НБУ также будет только при наличии соответствующих предпосылок и это не вопрос ближайшей перспективы", - отмечает регулятор.

Курсообразование в Украине во время войны

До начала полномасштабного вторжения России в Украину был плавающий режим курсообразования. 24 февраля 2022 года Нацбанк зафиксировал официальный курс гривны к доллару на уровне 29,25 грн/$. Позже, в июле 2022 года, регулятор ослабил курс национальной валюты до уровня 36,57 грн/$.

Также Национальный банк постепенно смягчает валютные ограничения. В частности, в августе 2023 года регулятор впервые с начала полномасштабной войны разрешил населению покупать валюту онлайн в пределах лимита в 50 тыс. грн в месяц в одном банке. Кроме этого, НБУ вдвое увеличил лимит покупки безналичной валюты с последующим размещением на депозит от 3 месяцев - со 100 до 200 тыc. грн.

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